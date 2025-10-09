“الفيفا” تحتفي بتأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى نهائيات كأس العالم 2026

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، بتأهل المنتخب الوطني الجزائري رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بعد فوزه المستحق على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة ضمن الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة السابعة.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا على منصة إكس (تويتر سابقًا) مقطع فيديو خاصًا يستعرض أبرز لحظات مشاركات الجزائر التاريخية في نهائيات كأس العالم 1982، 1986، 2010، و2014، مع تعليق يقول: “Another historic chapter for Algeria” أي “فصل تاريخي جديد للجزائر”.

وفي تقرير نشره عبر موقعه الرسمي بعنوان: الجزائر تتأهل فيما تحافظ أوغندا على آمالها بانتصار ثمين، أشاد الاتحاد الدولي بالأداء الكبير الذي قدمه الثنائي محمد الأمين عمورة ورياض محرز في مواجهة الصومال، مؤكدًا أن “الخضر” حسموا تأهلهم إلى المونديال بجدارة، بعدما باتوا يمتلكون فارقًا مريحًا في صدارة المجموعة السابعة.

وأضاف التقرير أن منتخب أوغندا بدوره عزز مركزه الثاني بفوز صعب أمام بوتسوانا، بينما تضاءلت حظوظ موزمبيق بعد سقوطها على أرضها أمام غينيا، التي ودّعت بدورها المنافسة رغم الانتصار.

وبهذا الإنجاز، يسجل المنتخب الجزائري تأهله الخامس في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، ويضيف فصلًا جديدًا إلى سجله الحافل، في انتظار المشاركة المرتقبة في نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

Another historic chapter for Algeria 📚#FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 9, 2025