الفيفا تحدد التواريخ الرسمية لإيداع قوائم المنتخبات المشاركة في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن الرزنامة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص تواريخ إرسال القوائم وتسريح اللاعبين، تحسبًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وحسب البيان ذاته، فإن أول موعد هام سيكون يوم 13 ماي، إذ يتعين على المنتخبات الوطنية إرسال القائمة الموسعة، التي ستضم ما بين 35 و55 لاعبًا، في خطوة أولية لاختيار العناصر المعنية بالتحضيرات.

أما بتاريخ 25 ماي، فسيكون على الأندية تسريح لاعبيها بشكل إلزامي. من أجل الالتحاق بمنتخباتهم الوطنية والدخول في المعسكرات التحضيرية الخاصة بالمونديال.

في حين حددت “الفيفا” يوم 1 جوان آخر أجل لإيداع القائمة النهائية الرسمية، والتي ستضم ما بين 23 و26 لاعبًا، وهي القائمة التي ستخوض غمار المنافسة العالمية.