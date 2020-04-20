الفيفا تحرم دفاع تاجنانت من الإستقدامات إلى غاية 2022!

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبة قاسية في حق فريق دفع تاجنانت بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعب الدولي الموريتاني محمد عبد الله سوداني.

وتلقى نادي تاجنانت مراسلة من الفيفا بتاريخ 12 فيفري 2020, تطالبه من خلالها بتقديم الوثائق التي تثبت أن الفريق احترم إلزامية تسديد المستحقات عملا بالقرار المتخذ من قبل لجنة تسوية النزاعات في 5 ديسمبر 2019.

وتأكدت لجنة اللاعبين لدى الفيفا أن اللاعب الموريتاني لم يستلم مستحقاته والمقدرة ب3.5 مليار سنتيم ,بالرغم من أنه قدم معلوماته البنكية للنادي الجزائري.

وحرمت الفيفا فريق دفاع تاجنانت من إستقدام اي لاعب أجنبي أو محلي لمدة ثلاث مراحل إنتقالية، حيث ستنتهي العقوبة سنة 2022.

ودعت الفيفا الاتحادية الجزائرية (الفاف) الى تطبيق العقوبة المفروضة على دفاع تاجنانت, كونها باتت “فعلية” والتي سترفع في حال ما دفع النادي “الازرق والابيض” مستحقات اللاعب الموريتاني.