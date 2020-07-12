الفيفا تحرم مولودية بجاية من الإستقدامات

الرياضة
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الفيفا تحرم مولودية بجاية من الإستقدامات
بقلم كريم.تيغرمت

أصدرت لجنة النازعات، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرار بمنع فريق مولودية بجاية، من الإستقدامات.

وجاء هذا القرار، بعد الشكوى التي أودعها اللاعب المالي، مليك توري، ضد إدارة “للموب”، لدى لجنة المنازعات التابعة للفيفا، لعدم تلقيه مستحقاته المالية.

وقررت لجنة المنازعات، حرمان مولودية بجاية، من تسجيل أو استقدام لاعبين جدد، لثلاثة فترات انتقالية للاعبين متتالية.

واشترطت لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على إدارة مولودية بجاية، دفع مستحقات اللاعب المالي، لرفع هذه العقوبة عن الفريق.


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