الفيفا تحسم الجدل بشأن إقصاء منتخب الإكوادور من مونديال قطر 2022

أنهى الإتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الجدل بشأن إقصاء منتخب الإكوادور، من كأس العالم 2022 بقطر بعد إحترازات رفعها الإتحاد الشيلي لكرة القدم.

وجاء في بيان الفيفا، عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أنه تم تحليل جميع الوثائق، في قضية تزوير ملف اللاعب بايرون كاستيو، وقررت اللجنة التأديبية التابعة للفيفا إغلاق الملف.

وأضاف بيان الفيفا، أن حسب الوثائق المستند إليها، يعتبر اللاعب كاستيو حاملًا للجنسية الإكوادورية وفقًا للمادة 5، الفقرة 1 من لوائح فيفا.

يجدر للتذكير، سبق للإتحاد الشيلي أن تقدم بإحترازات رسمية ضد المنتخب الإكوادوري، متهما إياه بتزوير ملف جنسية اللاعب كاستيو بايرون الإكوادورية.

وكان اللاعب الإكوادوري، بايرون كاستيو قد خاض مباراتي الذهاب والإياب في تصفيات المونديال ضد تشيلي.

فانتهت الاولى بالتعادل السلبي بتاريخ 5 سبتمبر 2021 والثانية فازت فيها الإكوادور 2.0 في 17 نوفمبر 2021.