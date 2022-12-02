“الفيفا” تحسم الجدل وتُصدر بيانا رسميا بخصوص هدف اليابان

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الجدل بخصوص هدف اليابان في مرمى إسبانيا خلال منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث نشرت “الفيفا” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بيانا رسميا جاء فيه:

“تم فحص الهدف الثاني لليابان ضد إسبانيا عبر تقنية الفيديو المساعد، لتحديد ما إذا كانت الكرة خرجت من الملعب”.

كما أضاف البيان:”حكام الفيديو استخدموا صور كاميرا خط المرمى للتحقق مما إذا كانت الكرة لا تزال على الخط جزئيا أم لا”.

قبل أن يختم:”قد تعرض الكاميرات الأخرى صورا مضللة، لكن وفقا للأدلة المتاحة، لم تكن الكرة بأكملها خارج الملعب”.