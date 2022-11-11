الفيفا تحظر قميص الدانمارك الحامل لعبارات سياسية خلال المونديال

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أمس الخميس، عن رفضه لقميص المنتخب الدانماركي الذي سيشارك به في كأس العالم قطر 2022.

وتأتي هذه الخطوة من الفيفا، بمنع قميص المنتخب الدانماركي بمونديال قطر، بسبب إحتواءه على عبارات عليها شعار “حقوق الإنسان للجميع”.

معتبرة ذلك الشعار يحمل معنى سياسي وهو الامر الذي لا يتوافق مع تعليمات ولوائح الفيفا.

وللإشارة، تشهد دولة قطر حملات إساءة ممنهجة مع إقتراب المونديال الأول في التاريخ الذي ستحتضنه بلد عربية مسلمة.