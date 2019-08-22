الفيفا تحقق في شكوى مولودية العلمة

بعد الشكوى الذي تقدم بها نادي مولودية العلمة لدى الفيفا ضد النادي الافريقي التونسي، حول صفقة شنيحي اللاعب السابق للعلمة.

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فتح تحقيق معمق بشأن هذه الشكوى .

هذا القرار جاء على خلفية اتهام العلمة للإفريقي بتزوير وصل تسديد بقيمة 480 ألف يورو، حسب ما أكده جمال سعد هلال السكرتير العام للمولودية.

هذا الأخير كشف أن إدارة الإفريقي حاولت خداعهم بإرسال مستحقات النادي في صفقة الشنيحي، إضافة إلى الغرامات والمتأخرات عبر وصلين بنكيين مزورين

هذين الوصلين لا يحملان ختم الإفريقي وتمثل تكاليف انتقال اللاعب شنيحي إلى النادي التونسي إضافة إلى متأخرات الصفقة.

تجدر الإشارة أن الفيفا هددت من قبل بخصم نقاط من الرصيد في حال تأخر الإفريقي عن تسديد المبلغ قبل 18 جوان .