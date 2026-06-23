الفيفا تختار غادة محاط وأسماء فريال وهاب لتمثيل الجزائر في مونديال “U17 سيدات”

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة الحكمات اللواتي تم اختيارهن لإدارة مباريات كأس العالم لأقل من 17 سنة سيدات 2026، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026.

وضمت القائمة تسع حكمات من قارة إفريقيا، في إشارة واضحة إلى الحضور المتنامي للتحكيم النسوي الإفريقي على الساحة الدولية، من بينهن ممثلتان عن الجزائر.

ويتعلق الأمر بكل من غادة محاط وأسماء فريال وهاب، اللتين تم اختيارهما لتمثيل التحكيم الجزائري في هذا الموعد العالمي. في خطوة تعكس ثقة الفيفا في كفاءات التحكيم النسوي الجزائري وقدرتهن على إدارة مباريات في مستوى تنافسي عالٍ.