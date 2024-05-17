“الفيفا” تدرس مقترح تجميد عضوية الكيان الصهيوني

تقدم رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، اليوم الجمعة، بطلب إلى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني أنفانتينو، يقضي بتجميد عضوية الكيان الصهيوني.

وجاء طلب رئيس الإتحاد الفلسطيني إلى “الفيفا” بصفة فورية، على هامش كونغرس “الفيفا” 74 المنعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك. ولكن رئيس “الفيفا” أنفانتينو، رفض إحالة هذا الطلب الى التصويت خلال أشغال الكونغرس، وتعهد بإنشاء مشورة قانونية مستقلة، لدراسة هذا الطلب في جلسة إستثنائية قبل تاريخ 20 جويلية المقبل.

يجدر الإشارة، يعد هذا الطلب المقدم من طرف الإتحادية الفلسطينية لكرة القدم الى نظيرتها “الفيفا” الثالث من نوعه، بعد طلبين خلال شهر أفريل الماضي،بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وتجميد نشاطه.