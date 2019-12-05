الفيفا تذكر بإنجازات مخلوفي وإلتحاقه بمنتخب جبهة التحرير الوطني

ذكّرت الصفحة الرسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم، بإنجازات أيقونة الكرة الجزائرية رشيد مخلوفي وإلتحاقه بمنتخب جبهة التحرير الوطني.
ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها :
“ترك نجاحه الباهر في فرنسا وعاد لبلاده عام 1958 ليلعب لمنتخب جبهة التحرير الوطني أثناء المكافحة للاستقلال. بعد تحقيق المراد عاد لناديه القديم ليواصل النجاح”.
وأضافت : “رخصة أيقونة الجزائر رشيد مخلوفي من موسمه الأخير مع سانت إتيان (1967-68) معروضة بمتحف FIFA ضمن معرض كرة القدم والعالم العربي”.
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