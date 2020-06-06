الفيفا تراسل النجم الساحلي بسبب زردوم

راسل الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي النجم الساحلي التونسي، من أجل تسوية نزاعه القائم مع نادي نصر حسين داي، بخصوص قضية اللاعب رضوان زردوم.

وطالبت الفيفا، من إدارة النجم الساحلي، بدفع مبلغ 300 ألف أورو، لنظرائهم من نصر حسين داي، قبل تاريخ 24 جوان الجاري.

وسيكون على إدارة النادي التونسي، تطبيق أوامر “الفيفا”، في الآجال المحددة، لتجنب عقوبات قد تصل إلى حد حرمان الفريق من القيام بتعاقدات جديدة هذا الصيف.

ويأتي هذا القرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم، بعد الشكوى التي أودعها مسؤولو نصر حسين داي، بالنظر لتماطل إدارة النجم الساحلي، في دفع مستحقات تحويل اللاعب زردوم.

يذكر رضوان زردوم (21عاما)، إنتقل شهر جانفي الماضي، من نصر حسين داي، إلى النجم الساحلي التونسي، في عقد يمتد لأربع سنوات.