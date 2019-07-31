الفيفا ترشح بلماضي لجائزة أفضل مدرب في العالم

رشح الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، لجائزة أفضل مدرب في العالم.

وتواجد الناخب الوطني جمال بلماضي، ضمن قائمة “الفيفا”، للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، لسنة 2019.

وسينافس الناخب الوطني، جمال بلماضي، 10 مدربين عالميين، تواجدو ضمن القائمة التي أعلنت عنها “الفيفا”، للمرشحين لنيل هذه الجائزة.

وضمن هذه القائمة أسماء كل من: