الفيفا ترفض طعن التشيلي وتؤكد مشاركة الإكوادور بالمونديال

رفض الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، شكوى الإتحادية التشيلية لكرة القدم والقاضي بإقصاء منتخب الإكوادور من المونديال.

ويعود سبب تظلم الإتحادية التشيلية لزعم الأخيرة أن منتخب الإكوادور أشرك لاعبا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بوثائق مزورة.

ونشرت الفيفا عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، :” أصدرت لجنة الانضباط التابعة للفيفا قرارها بشأن إحتمال عدم أهلية اللاعب بايرون ديفيد كاستيلو سيغورا”.

” فيما يتعلق بمشاركته في ثماني مباريات تأهيلية للمنتخب الإكوادوري لمونديال 2022″.

وأكد بيان الفيفا، أنه بعد تحليل الطلبات المقدمة من جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع العناصر المعروضة عليها ، قررت لجنة الانضباط في الفيفا إغلاق الإجراءات.

وأوضح ذات البيان:”تم اليوم إبلاغ نتائج اللجنة التأديبية إلى الجهات المعنية. وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الانضباط الخاص بـ FIFA أمام الأطراف عشرة أيام لطلب قرار متحمس”.