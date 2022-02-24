الفيفا ترفع عقوبة منع الانتدابات عن شبيبة القبائل

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل سهرة اليوم الخميس عن رفع العقوبة المسلطة عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الإدارة القبائلية نشرت بيانا رسميا قالت فيه:”نُعلم أنصار الشبيبة بأن الفيفا قد رفعت عقوبة منع الاستقدامات عن الفريق القبائلي”.

وقدمت إدارة الكناري شكرها للاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم على مساعدتهم لرفع العقوبة.

كما أعلنت إدارة “ياريشان” تأهيل كل اللاعبين المستقدمين الجدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.