الفيفا ترفع قيمة جوائزها و42 مليون دولار للمتوج بكأس العالم 2022

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة كأس العالم 2022، المقررة بقطر في الـ20 من الشهر الجاري.

و رفعت الفيفا من قيمة الجائزة المخصصة للمتوج بمونديال قطر إلى 42 مليون دولار، بعد منحها 38 مليون دولار لمنتخب فرنسا المتوج بمونديال 2018.

كما تم تخصيص 30 مليون دولار، للوصيف، و27 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، بالإضافة لجائزة 25 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

وستنال المنتخبات من المركز الخامس إلى الثامن 17 مليون دولار، و13 مليون دولار لأصحاب المراكز التايع إلى السادس عشر، فيما تنال باقي المنتخبات المشاركة 9 ملايين دولار.