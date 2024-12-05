الفيفا تزف خبرا سارا لعشاق الساحرة المستديرة

زفّ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خبرا سارا لجماهير كرة القدم عبر العالم، بمناسبة الطبعة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025.

ونشرت “الفيفا”، عبر موقعها الرسمي، بيان أعلنت من خلاله عن النقل المجاني لكامل مباريات كأس العالم للأندية 2025، المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أضاف المصدر بأن كل مباريات هذه البطولة ستكون منقولة عبر منصة “فيفيا+” بالإضافة لمنصة “دازن”.

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية 2025، بالنظام الجديد، مقررة اليوم الخميس، بمدينة ميامي الأمريكية.