الفيفا تستبعد محرز من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم !

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والتي شهدت تواجد المصري محمد صلاح والسنالي ساديو ماني.

وبالرغم من تتويج رياض محرز بلقب كأس امم إفريقيا مع المنتخب الجزائري، و الخماسية مع فريقه مانشستر سيتي إلا أن ذلك لم يشفع له لدى الفيفا من أجل التواجد على الأقل في قائمة الـ10 مرشحين.

وجاءت على النحو التالي:

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الأرجنتيني ليونيل ميسي

المصري محمد صلاح

السنغالي ساديو ماني

الهولندي فرانكي دي يونغ

الهولندي ماتيج دي لايت

الفرنسي كيليان مبابي

البلجيكي إدان هازارد

الانجليزي هاري كين

الهولندي فاد ديك