الفيفا تستذكر إنجاز الخضر في كان 2019

استذكر الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الإثنين، انجاز المنتخب الوطني الجزائري بتتويجه للمرة الثانية في تاريخه بكأس أمم إفريقيا 2019.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغيريدة بمناسبة مرور عامين على تتويج الخضر بطلا لأمم إفريقيا 2019.

وكتبت “الفيفا” في تغريدتها: “في مثل هذا اليوم، قبل عامين، وعلى ملعب القاهرة الدولي، توج منتخب الجزائر بطلا لكأس الأم الإفريقية، محققا لقبه الثاني في البطولة.

وأرفق موقع الفيفا تغريدته هذه، بمجوعة من الصور، تمجد تتويج الخضر بالتاج الإفريقي، في احتفالاتهم على ملعب القاهرة الدولي.