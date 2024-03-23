“الفيفا” تستذكر هدف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي

استذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الهدف العالمي، الذي سجله الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في مرمى المنتخب المغربي.

وكان نجم الخضر، ومولودية الجزائر قد سجل هدفا للتاريخ. على طريقة “الرسوم المتحركة” في ربع نهائي كأس العرب “قطر 2021” في مرمى المنتخب المغربي، والتي توج بنسختها منتخبنا الوطني.

ونشرت “الفيفا” أمس الجمعة، “فيديو” لهدف بلايلي، الذي سجّله في مرمى المغرب بعد ترويض لكرة من الحارس مبولحي بالصدر، والتسديد مباشرة من وسط الميدان، وذلك في ترويجها لمباريات دورة “سيري” فيفا 2024.