“الفيفا” تستعرض الكرة الرسمية الخاصة بكأس العالم 2026

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الكرة الرسمية التي سيتم اعتمادها في مباريات الطبعة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2026.

ونشرت “الفيفا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صور للكرة الرسمية التي ستلعب بها مباريات كأس العالم 2026، والتي جاءت من تصميم شركة “أديداس”.

كما أطلق على هذه الكرة الجديدة اسم (TRIONDA)، وجاءت بتصميم يتداخل فيه ثلاثة ألوان الأحمر، الأزرق، والأخضر، والتي ترمز للدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2026، المكسيك، و.م.أ، وكندا.

وتم اعتماد تكنولوجيا جد متطور في تصميم هذه الكرة الجديدة، تساعد اللاعبين على التحكم فيها في مختلف الظروف المناخية، كما تساعد الحكام من خلال الشريحة الالكترونية المدمجة بها.

يذكر أن مونديال 2026 مقرر في الفترة من 11 جوان، إلى 19 جويلية 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، يسبقها سحب القرعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025.