الفيفا تستفز الجزائريين وتُلغي سلسلة الخضر التاريخية

إستفزت الفيفا، من خلال حسابها الرسمي في “فايسبوك” الجزائريين، عندما ألغت سلسلة الخضر التاريخية لعدد المباريات دون هزيمة.

وإعتبرت الفيفا في حسابها على “فايسبوك” دائما، بأن سلسلة مباريات الخضر دون هزيمة، لا تتجاوز الـ20 لقاء على التوالي.

وجاءت خرجة الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم، خلال تقديمه للمواجهة المرتقبة بين محاربي الصحراء والمغرب في كأس العرب.

وإحتسبت الفيفا، الهزيمة التي تعرض لها المنتخب الوطني المحلي عام 2019 في تصفيات “الشان”، ملغية بشكل آلي سلسلة أشبال بلماضي.