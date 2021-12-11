الفيفا تسحب المنشور الخاطئ بخصوص عدد مباريات الخضر بدون هزيمة

صحح الإتحاد الدولي لكرة القدم خطأه بخصوص المنشور الذي نشره اليوم على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر بخصوص عدد مباريات المنتخب الجزائري دون هزيمة.

وسحبت صفحة كأس العالم للمنتخبات اتلعربية فيفا تغريدتها التي نشرتها صبيحة اليوم الس بت بعد مراسلة مستعجلة من الفاف.

وإعتبرت الفيفا في منشورها السابق بأن سلسلة مباريات الخضر دون هزيمة، لا تتجاوز الـ20 لقاء على التوالي.

وجاءت خرجة الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم، خلال تقديمه للمواجهة المرتقبة بين محاربي الصحراء والمغرب في كأس العرب.