الفيفا تسحب شرف تنظيم مونديال أقل من 17 سنة من البيرو

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، اليوم الإثنين، عن سحب شرف تنظيم كأس العالم لأقل من 17 من البيرو.

وجاء في بيان الفيفا، اليوم الإثنين، عبر موقعها الرسمي، أن الفيفا أجرى محادثات مع الإتحاد البيروفي لكرة لقدم، بشأن الموضوع.

وأوضح ذات البيان، أن سبب سحب تنظيم المونديال من البيرو، بسبب عدم جاهزية المنشآت، في الآجال المحددة لإحتضان البطولة.

وأضاف البيان، أنه سيتم تحديد البلد الذي سيعوض إستضافة البيرو لمونديال أقل من 17 سنة لاحقا.

ويجدر للإشارة سينطلق مونديال أقل من 17 سنة، في الفترة الممتدة من 10 نوفمبر لغاية 2 ديسمبر 2023.