“الفيفا” تسلطّ عقوبات في حق الجزائر

قرّرت لجنة الإنضباط التابعة لـ “الفيفا” بمعاقبة الإتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 3 الاف فرنك سويسري بسبب الأحداث التي شهدها لقاء “الخضر” ضد منتخب الكاميرون يوم 29 مارس الماضي.

كما قال مصدر رسمي من “الفاف“. أن الهيئة الدولية لكرة القدم سلّط عقوبة قاسية على المنتخب الوطني، رغم تفادي حرمانه من الجماهير خلال قادم التحديات خاصة في تصفيات كأس افريقيا بكوت ديفوار.

وحسبما أورده المصدر. فإن الحكم غاساما إلى جانب محافظ اللقاء “صاحب الفضيحة الكروية” كان سببا وراء تدوين تقريرا أسود.

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