الفيفا تشيد بتأهل الخضر وتنتظر إعادة سيناريو 2019

قدّمت الاتحادية الدولية لكرة القدم، الفيفا، رسالة دعم للقائد رياض محرز ورفقائه في المنتخب الوطني بعد حسم التأهل إلى الكان.

وقالت في منشور لها على الفايسبوك، اليوم الاثنين “الجزائر تؤمن تأهلها رسميا إلى كأس أفريقا 2023 .. هل يعود محاربو الصحراء لإحياء أمجاد 2019”.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه قد حسموا التأهل إلى العرس القاري بعد الفوز ذهابا وإياب على منتخب النيجر.

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