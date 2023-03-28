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الرياضة

الفيفا تشيد بتأهل الخضر وتنتظر إعادة سيناريو 2019

بقلم عزيز طالبي
الفيفا تشيد بتأهل الخضر وتنتظر إعادة سيناريو 2019
الفيفا
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قدّمت الاتحادية الدولية لكرة القدم، الفيفا، رسالة دعم للقائد رياض محرز ورفقائه في المنتخب الوطني بعد حسم التأهل إلى الكان.

وقالت في منشور لها على الفايسبوك، اليوم الاثنين “الجزائر تؤمن تأهلها رسميا إلى كأس أفريقا 2023 .. هل يعود محاربو الصحراء لإحياء أمجاد 2019”.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه قد حسموا التأهل إلى العرس القاري بعد الفوز ذهابا وإياب على منتخب النيجر.

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