الفيفا تصدر قرارها بخصوص المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون

فصل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في قضية مباراة المنتخب الجزائري، ونظيره الكاميروني، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

وكشفت شبكة “بين سبورت”، بأن الفيفا، فصلت في هذه القضية، بعدم إعادة هذه المباراة الفاصلة، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

كما يأتي هذا القرار، كرد على الاحترازات التي قدمتها الفاف، للفيفا، بخصوص أحداث هذه المواجهة، والتي كان بطلها الحكم غاسما.

ويبقى هذا الخبر على ذمة شبكة “بين سبورت”، التي انفردت بنشره، عبر قناتها الإخبارية، دون تأكيد لحد الآن، من الموقع الرسمي للفيفا.