الفيفا تصدم بلماضي وتحرم الخضر من محرز قبل الكان!

تلقى الناخب الوطني، جمال بلماضي، أخبارا غير سارة بالمرة في الساعات الماضية، ستؤثر لا محالة على برنامج عمله قبل الكان. ووجهت الفيفا مراسلة للكاف، تعلمها بأن اللاعبين المعنيين بمباريات رسمية مع أنديتهم الأوروبية. خلال الفترة ما بين الـ27 ديسمبر والـ3 جانفي، مجبرون على البقاء مع فرقهم.

وسيكون الخضر من أبرز المتضررين من هذه التعليمة، بإعتبارهم سيضيعيون خدمات رياض محرز. وسعيد بن رحمة، خلال التربص الذي سيقام في قطر الأسبوع القادم.

ولن يكون بمقدور محاربي الصحراء اللحاق بالودية الأولى أمام غامبيا في الفاتح من جانفي القادم.

ومن المستبعد أيضا أن يشاركا في الودية الثانية أمام غانا في الخامس من ذات الشهر. لأنهما سيصلان الدوحة متأخرين بعد رحلة شاقة.

وتأتي هذه الخرجة من الفيفا، لتؤكد بأن كأس إفريقيا أصبحت منافسة غير محترمة تماما لا من الإتحاد الدولي ولا من الأندية الإفريقية. في ظل ضعف هيئة باتريس موتسيبي على الساحة العالمية.

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وينطلق تربص المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة بداية من يوم الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر. تحضيرا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستحتضنها الكاميرون.

وكشف موقع وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية سيجتمعون بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين المقبل. للتنقل في نفس اليوم إلى الدوحة في رحلة خاصة،

ويخوض ابطال افريقيا, مقابلتين وديتين بالدوحة, يوم السبت الفاتح جانفي أمام غامبيا والأربعاء 5 جانفي ضد غانا. قبل أن يطيروا الى دوالا الكاميرونية.

وسبق وأن أجرى المنتخب الجزائري تحضيراته بالدوحة، قبل كأس امم افريقيا- 2019 بمصر , التي توجت بها الجزائر، حيث نشط يومها ” الخضر”مباراتين وديتين أمام بورندي (1-1) ومالي ( 3-2), قبل سفريتهم إلى القاهرة.