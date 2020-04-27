الفيفا تطالب النصرية بدفع 3,5 مليار للاعب الموريتاني دلاهي!

الرياضة
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الفيفا تطالب النصرية بدفع 3,5 مليار للاعب الموريتاني دلاهي!
بقلم يونس رزيق

ألزم الإتحاد الدولي لكرة القدم فريق نصر حسين داي بدفع مبلغ ثلاث ملايير ونصف للاعب الموريتاني محمد يحيى دلاهي.

وكان اللاعب الدولي الموريتاني قد إلتحق بفريق النصرية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أنه غادر مبكرا بسبب عدم تسلمه مستحقاته المالية.

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