“الفيفا” تظلم مبولحي وتثير الاستغراب !!

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم تقريرًا مطولا سلط فيه الضوء على أبرز حراس المرمى في قارة إفريقيا المرشحين للظهور في مونديال قطر.

موقع “الفيفا” أثار استغراب الجميع بعدم ادراجه إسم حارس المنتخب الوطني الجزائري “رايس وهاب مبولحي” في القائمة.

حيث اختار موقع الفيفا المغربي ياسين بونو، المصري محمد الشناوي، السنغالي إدواردو ميندي حارس تشلسي، الكاميروني أندريه أونانا حارس أجاكس، والأوغندي دينيس أونيانغو حارس ماميلودي صن داونز.

مايثير الاستغراب هو أن حارس الإتفاق السعودي توج بجائزة أحسن حارس في كان 2019 كما أن الخضر مرشحون فوق العادة لبلوغ مونديال قطر.