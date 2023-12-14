الفيفا تعاقب الفاف بـ 50 ألف فرنك السويسري

عاقب الإتحاد الدولي لكرة القدم، الفاف، بـ 50 ألف فرنك سويسري بسبب قضية أولمبي المدية و المدرب التونسي عادل السليمي.

كما نشرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، البيان، اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” في إشارة منها إلى الفوضى التي كانت سائدة في وقت سابقا في بيت الرابطة المحترفة.

وترتبط هذه الغرامة بالخلاف الكبير بين إدارة المدية والمدرب التونسي، فضلا عن عدم الامتثال للقرار الذي يحظر التراخيص من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم لـ “الهواة” التي كان يترأسها علي مالك سابقا.

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