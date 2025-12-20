الفيفا تعتمد قائمة الحكام الدوليين الجزائريين لسنة 2026

أخطرت الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا)، رسميًا، الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقائمة الحكام الجزائريين المعتمدين ضمن القوائم الدولية لسنة 2026.

وذلك بعد مصادقة لجنة الحكام التابعة للفيفا. وضمت القائمة أسماء حكام الساحة، الحكام المساعدين، حكام تقنية الفيديو (VAR)، إلى جانب حكام كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية، في خطوة تعكس المكانة التي باتت تحظى بها الصافرة الجزائرية على الساحة الدولية.

حكام الساحة (Referee)

مصطفى غربال

لحلو بن براهم

يوسف قاموح

نبيل بوخالفة

محمد رفيق عوينة

حسام بن يحيى

لطفي بكواسة

غادة محاط ذكرى

الحكام المساعدون (Assistant Referee)

مقران قوراري

عباس أكرم زرهوني

حمزة بوزيت

ياسين ورد بن سلامة

هيثم بويما

محمد حمادي

عادل عبان

أسماء فريال وهاب

سارة كماد

لبنى أوشنان

حكام تقنية الفيديو (VAR)

مصطفى غربال

لحلو بن براهم

مقران قوراري

أسماء فريال وهاب

حكام كرة الصالات (Futsal)

عمار بلاهووان

عادل شناوة

وردة شناي

مليكة ندى شيحاوي

حكام كرة القدم الشاطئية (Beach Soccer)

زكرياء عروي

خالد وليد بن حورية

وتؤكد هذه القائمة الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية الجزائرية من طرف الهيئات الدولية، ما يفتح المجال أمام حضور قوي في المنافسات القارية والعالمية خلال الموسم الكروي المقبل.