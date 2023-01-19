“الفيفا” تعزي “الفاف” في وفاة حارس الخضر

كشفت “الفاف” برئاسة جهيد زفيزف عن تلقيها برقية تعزية من قبل رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو. في وفاة لاعب الخضر سابقا كمال طاهير.

وقال جياني انفانتينو في البرقية المذكورة التي نقلتها الفاف “ببالغ الحزن والعاطفة علمت بوفاة كمال طاهير حارس المرمى الدولي السابق، خلال مسيرته الدولية تم اختيار طاهير 11 مرة للمنتخب الوطني”.

وأضاف انفانتينو “الحارس دافع على ألوان اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل كما فاز بثلاث ألقاب البطولة الوطنية وكأس الجزائر و نهائي السوبر”.

كما ختم “أسطورة لن تنسى وسوف نفتقدها ولهذا نود أن نعرب عن تعاطفنا العميق”.

وكان كمال طاهير قد توفى قبل أسبوع تقريبا “الأربعاء 11 جانفي” عن عمر يناهز 78 سنة.

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