الفيفا تعزي في وفاة سيد أحمد بلكدروسي

قامت الاتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا” بتعزية الأسرة الكروية الجزائرية في وفاة اللاعب الدولي السابق سيد أحمد بلكدروسي.

ونشرت الفاف عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم السبت، البرقية التي تلقتها من قِبل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، التي قام فيها بتعزية رئيس الفاف وليد صادي و الأسرة الكروية عامة.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في البرقية: “أسطورة كرة القدم الجزائرية، هداف البطولة مرتين، إرثه وإنجازاته داخل وخارج الملعب لن تنسى و سنفتقده كثيرا”.

كما أضاف: “بالنيابة عن المجتمع الدولي لكرة القدم، أود أن أعرب عن تعاطفنا العميق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكذلك مع عائلة سيد أحمد بلكدروسي وأصدقائه وأحبائه، أفكارنا معكم جميعا”.

وختم رئيس الفيفا: “نأمل أن تساعد هذه الذكريات وكلمات الدعم التي نقدمها في تحقيق بعض السلام والراحة خلال هذا الوقت العصيب”.

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