الفيفا تعلن إنطلاق عملية بيع تذاكر مونديال قطر

كشفت قناة “بيان سبورتس” اليوم عن انطلاق عملية بيع التذاكر المخصصة للجماهير العالمية التي تنوي متابعة مباريات مونديال قطر 2022.

وحسبما أوردته، فإن الإتحاد الدولي لكرة القدم أطلق مرحلة بيع تذاكر المونديال الثانية اليوم بطريقة الشراء المباشر وتتواصل حتى 29 مارس الجاري.

يذكر أن الإقبال حتما سيكون كبيرا على البلد المحتضن قطر لعرس المونديال. بالنظر إلى الاستعدادات الكبيرة والمنشآت الضخمة التي بناها المسؤولون عن تنظيم الطبعة المقبلة.

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