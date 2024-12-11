الفيفا تعلن عن البلدان التي ستحتضن كأس العالم في طبعتي 2030 و2034

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الأربعاء، عن البلدان التي ستحظى بشرف احتضان الطبعتين المقبلتين (2030، 2034)، من منافسة كأس العالم.

وخلال كونغرس “الفيفا” الذي تم عقده اليوم الأربعاء، بالمملكة العربية السعودية، كشف رئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو، عن منج شرف تنظيم كأس العالم 2030 لستتة دول من ثلاثة قارات.

حيث ستم تنظيم هذه الطبعة من كأس العالم، في كل من لاسبانيا، البرتغال، والمغرب، على أن تستضيف الأرجنتين، البراغواي، والأوروغواي، ثلاثة مباريات من هذه الطبعة، احتفالا بمئوية كأس العالم.

وخلال ذات الحفل، أعلن جياني أنفانتينو، عن فوز المملكة العربية السعودية، بشرف تنظيم كأس العالم لسنة 2034.