الفيفا تعلن عن موعد بيع تذاكر مونديال قطر 2022

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، عن موعد إنطلاق بيع تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022.

وحسب موقع “بيين سبورت” القطرية، اليوم الأربعاء، فإن عملية بيع تذاكر مونديال قطر، ستنطلق في تاريخ 5 جويلية.

وأضاف المصدر، أن ماتبقى من تذاكر مونديال قطر سيتم بيعها بمبدأ، من يأتي أولا يخدم، بداية من الأسبوع المقبل.

للإشارة، تم بيع حوالي 1.8 مليون تذكرة لمونديال قطر، والذي سينطلق بداية من تاريخ، 21 نوفمبر المقبل.