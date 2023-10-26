الفيفا تعين الحكمين قاموح وبوكواسة لإدارة مباريات تصفيات مونديال 2026

عينت لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الحكمين الدوليين الجزائريين، يوسف قاموح، ولطفي بوكواسة، لإدارة مباريات تصفيات مونديال 2026.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، أختير الحكم يوسف قاموح، لإدارة مباراة الرأس الأخضر، وانغولا، عن المجموعة الرابعة، والمقررة يوم الخميس 16 نوفمبر المقبل.

وسيُدير الحم قاموح هذا اللقاء بمساعدة مواطنيه الحملاوي سيد علي ابراهيم، مساعد أول، وعادل عبان، مساعد ثاني، بالإضافة لحسام بن يحي، حكم رابع.

من جهة أخرى عين الحكم الدولي الجزائري الآخر لطفي بوكواسة، لإدارة مباراة المجموعة الخامسة، والتي ستجمع منتخبي النيجر وتنزانيا.

وسيكون بوكواسة مرفوقا في إدارة هذا اللقاء، بكل من محمد سراج، مساعد حكم أول، وحمزة بوزيت، مساعد ثاني، إلى جانب جواد عبد المؤمن حكما رابعا.