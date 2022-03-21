الفيفا تفتح أبواب مونديال قطر أمام المتطوعين

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين للتحضير لكأس العالم بقطر 2022.

وكشفت الفيفا عبر موقعها الرسمي، عن رابط للتطوع بكأس العالم 2022بقطر، عن طريق تسجيل الدخول بالموقع الإلكتروني volunteer.fifa.com .

كما يشترط على المتطوع ألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، ولا يشترط الخبرة للمتقدمين بطلبات التطوع.

وستشهد النسخة القادمة من كأس العالم مشاركة حوالي 20ألف متطوع، تبدأ مهامهم في الفاتح من أكتوبر القادم.