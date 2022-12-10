الفيفا تفتح تحقيقاً بسبب ماحدث في مباراة الأرجنتين ضد هولندا

فجرت وسائل إعلام أوروبية. مفاجأة من العيار الثقيل. مفادها فتح الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، تحقيق بخصوص مباراة هولندا ضد الأرجنتين.

والتي لُعبت أمس الجمعة، برسم فعاليات الدور الربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، وتأهلت الأرجنتين على إثرها لنصف نهائي المونديال.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم السبت، في موقعها الرسمي، أن الفيفا فتحت تحقيقا بسبب ماحدث في المباراة، من سلوك غير لائق لبعض اللاعبين.

كما أوضح المصدر، أن لجنة الإنضباط التابعة للفيفا، قررت فتح تحقيق كامل ضد منتخب الارجنتين.

والسبب يعود، لإنتهاك اللاعبين ميسي وبارسيديس وأوتاميندي و مارتينيز، المادتين 12 و16 المتعلقتين بقانون الإنضباط التابع للفيفا.