“الفيفا” تفتح تحقيقا ضد محمد صلاح !!

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، فتح تحقيق مع الدولي المصري محمد صلاح، بعد رفضه حضور المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة السعودية ومصر.

وكان يستوجب على صلاح حضور المؤتمر، بعد أن أختير كأفضل لاعب في المباراة الختاسمة للجولة الثالثة للمجموعة الأولى من المونديال.

وقال الممثل الرسمي للفيفا لوكالة “تاس”: “وصلتنا معلومات تفيد أن صلاح لم يحضر المؤتمر الصحفي، وسنتعامل مع ذلك وفقا لقوانين الفيفا”.

وتنص قواعد بطولة كأس العالم على ضرورة حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد كل مباراة، مدربا المنتخبين، إضافة إلى أفضل لاعب في المباراة.