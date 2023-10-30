الفيفا تقرر إيقاف رئيس الإتحاد الإسباني لـ3 سنوات

قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. اليوم الإثنين. لإيقاف الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لويس روبياليس عن الأنشطة الكروية المحلية والدولية لمدة 3 سنوات مقبلة.

وذلك ابتداء من يوم الاثنين 30 أكتوبر، بعد أن اعتبر المعني أنه إرتكب مخالفة للمادة 13 من قانون الفيفا التأديبي.

بعد تقبيل لاعبة منتخب بلاده هيرموسو خلال الاحتفال بإحراز كأس العالم للسيدات أمام إنجلترا في 20 أوت الماضي.

ووجهت إنتقادات لروبياليس إنتقادات بالإعتداء الجنسي بحق اللاعبة، وأثار غضب عالمي في هذه القضية.

وأبلغ بيان الفيفا لويس روبياليس، أنه تم إبلاغه بقرار توقيفه، بموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام لتقديم الإستئناف.