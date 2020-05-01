“الفيفا” تكافئ محرز بعد موسمه الرائع !!

كشفت شركة “EA Sports” المنتجة للعبة “فيفا 2020” عن فريق الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز إلى غاية الجولة ال28.

الفريق الذي تكون من 20 لاعبا ضم إسم النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز الذي تحصل على بطاقة 95.

تواجد قائد الخضر في الفريق المثالي جاء عقب تألقه الكبير هذا الموسم مع السيتيزن في البريمرليغ بتسجيله للعديد من الأهداف وتقديمه لتمريرات حاسمة سحرية.

وسيطر ليفربول على 7 بطاقات كاملة من تشكيل هذا العام، وذلك بعد التألق الخرافي للفريق هذا الموسم، وتصدره ترتيب الدوري بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي.

الفريق الكامل:

1- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي – بطاقة 99).

2- فيرجل فان دايك (ليفربول – بطاقة 99).

3- ساديو ماني (ليفربول – بطاقة 98).

4- محمد صلاح (ليفربول – بطاقة 97).

5- أليسون بيكر (ليفربول – بطاقة 97).

6- بيير إيمريك أوباميانغ (آرسنال – بطاقة 96).

7- سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي – بطاقة 96).

8- رياض محرز (مانشستر سيتي – بطاقة 95).

9- سون هيونغ مين (توتنهام – بطاقة 95).

10- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول – بطاقة 95).

11- جيمي فاردي (ليستر سيتي – بطاقة 95).

12- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد – بطاقة 94).

13- جوردان هندرسون (ليفربول – بطاقة 94).

14- أندرو روبرتسون (ليفربول – بطاقة 94).

15- ريتشارليسون (إيفرتون – بطاقة 93).

16- ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي – بطاقة 91).

17- أرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد – بطاقة 90).

18- أداما تراوري (ولفرهامبتون – بطاقة 89).

19- سويونكو (ليستر سيتي – بطاقة 88

20- دين هندرسون (شيفيلد يونايتد – بطاقة 88.