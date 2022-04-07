الفيفا تكذب شائعات زيادة 10 دقائق لمباريات مونديال قطر
فند أمس الأربعاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، الشائعات التي تم تداولها. بشأن تمديد الوقت الرسمي للمباريات لـ 100 دقيقة بمونديال قطر 2022.
بعد تداول تقارير صحفية، كشفت فيها عن إعتزام “الفيفا” تمديد الوقت الرسمي للمباريات في مونديال قطر.
من 90 دقيقة الى 100 دقيقة، بهدف محاربة إهدار الوقت.
وغّرد حساب “فيفا” الإعلامي على تويتر أمس الأربعاء:””عقب بعض المقالات والشائعات التي صدرت، يود فيفا أن يوضح أنه لن يكون هناك تغيير في القواعد المتعلقة بمدة مباريات كأس العالم أو أي مسابقة أخرى”.
FIFA Statement
Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.
— FIFA Media (@fifamedia) April 6, 2022