الفيفا تكرم الأسطورة الراحل بيليه بجائزة خاصة

كرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، أسطورة كرة القدم الراحل بيليه، على هامش حفل توزيع جوائز “ذا باست”.

وسجل رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو، حضوره فعاليات هذا الحفل، المقام سهرة السوم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما استغل منظمو هذا الحفل، ومسؤولي الفيفا، هذه المناسبة، لتكريم الأسطورة الراحل بيلي، من خلال اهدائه جائزة خاصة.

وتولى الظاهرة البرازيلي رونالدو، تقديم هذه الجائزة نيابة عن الفيفا، لأرملة الأسطورة بيلي، الذي توفي في 30 ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 82 عاما.

ويشهد هذا الحفل حضور ألمع نجوم كرة القدم، من لاعبين، ومدربين، لاكتشاف هوية النجوم الأفضل لسنة 2022