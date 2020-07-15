الفيفا تكشف جدول مواعيد مباريات مونديال قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن جدول مواعيد مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم 2022، المقرر اجراؤها بقطر.

وستجرى مباراة الإفتتاح، لهذه الطبعة من كأس العالم، بتاريخ الـ21 نوفمبر، بملعب “البيت”، على أن يحتضن ملعب “لوسيل”، المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

وستلعب مباريات مرحلة المجموعات من 21 نوفمبر، إلى غاية 2 ديسمبر، تليها مباريات الدور الـ16، من 3 إلى 6 ديسمبر، يليه الربع نهائي يومي 9 و10 من ذات الشهر.

وستقام مباريات الدور النصف نهائي لمونديال 2022، يومي 13، و14 ديسمبر، تليها المباراة الترتيبية يوم 17، ليلعب بعدها نهائي هذا المونديال يوم 10 ديسمبر.

وستكون هذه الطبعة من كأس العالم، المقرر اجراؤها بقطر، فريدة من نوعها، كونها ستجرى في فصل الشتاء، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المنافسة.

يذكر أن المنتخب الجزائري، ينافس ضمن مجموعة تضم كل من بوركينا فاسو، النيجر، وجيبوتي، لاقتطاع تأشيرة التأهل لمونديال قطر 2022.