“الفيفا” تكشف حكم المواجهة الافتتاحية لمونديال قطر
بقلم حواز عبد النور
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة حكم المواجهة الافتتاحية لمنافسة كأس العالم 2022 بقطر.
حيث منحت لجنة التحكيم للفيفا شرف ادارة المواجهة للحكم الايطالي الشهير، دانييلي أورساتو.
وتجمع المواجهة المُقررة بعد غدا الأحد بملعب البيت في الجولة الأولى من المجموعة A البلد المُضيف قطر بمُنتخب الإكوادور.
وتنطلق المواجهة المُنتظرة من عشاق كرة القدم في العالم بداية من الساعة الـ17:00 بتوقيت الجزائر.
🟥 #آخر_خبر | الإيطالي دانييلي أورساتو حكما لافتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/XRTVakbJtc
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 18, 2022
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