“الفيفا” تكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

الرياضة
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“الفيفا” تكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم
بقلم أمير بهلول

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، “الفيفا”، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم “THE BEST” لهذا الموسم.

وضمت قائمة ترشيحات “الفيفا” كل من: ليفاندوفسكي، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، كيفين دي بروين، تياغو ألكانتارا، ساديو ماني، كليان مبابي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، فان ديك.

وتصب الترشحيات لصالح نجم البايرن الأول “ليفاندوفكسي” الذي قدم موسما استثنائيا مع الفريق البافاري.


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