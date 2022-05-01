الفيفا تكشف عن موعد الرد على طعن الجزائر

حدّد الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تاريخ الرد على شكوى “الفاف” بخصوص الفضيحة التحكيمية. من مباراة الجزائر والكاميرون.

كما قال مصدر لموقع “winwin” القطري أن الفيفا ستعلن عن قرارها خلال الفترة بين 15 و 30 ماي المقبل.

وأشار إلى الفيفا ستستعين بكل الادلة والبراهين بما فيها أراء حكام غرفة “الفار” لإماطة اللثام عن القضية التي اسالت الحبر الكثير.

كما أردف أن الفيفا كانت بصدد الإعلان عن القرار النهائي يوم 21 أفريل الماضي. لكن القرار تأجل إلى يوم اصدار الحكم النهائي.

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