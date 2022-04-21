الفيفا  تمدد “السوسبانس” لدى جماهير الخضر

تترقب جماهير المنتخب الجزائري منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الخميس، وبشغف كبير، القرار الذي ستصدره الفيفا، بخصوص مباراة الخضر والكاميرون.

وكان من المقرر أن يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قراره في هذه القضية، منتصف نهار اليوم الخميس.

في حين، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم تصدر الفيفا، أين قرار، ما زاد من السوسبانس لدى الجماهير الجزائرية.

يذكر أن الفيفا، ستفصل في الإحترازات التي قدمتها الفاف، بخصوص المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر، والتي جمعت الخضر بمنتخب الكميرون.